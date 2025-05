Presidente da Bamin vai à Alba explicar paralisação da Fiol

Eduardo Ledsham, presidente da Bamin (Bahia Mineração) - Foto: Divulgação

O presidente da Bamin (Bahia Mineração), Eduardo Ledsham, irá na próxima terça-feira, 29, a uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Durante a audiência, Ledsham deverá apresentar aos parlamentares os motivos da paralisação das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e do Porto Sul, dois empreendimentos considerados estratégicos para o escoamento da produção mineral e agrícola da Bahia.

“Precisamos concluir essas obras. Ninguém suporta mais essa novela que se arrasta há mais de uma década. As obras foram paralisadas novamente e queremos entender o porquê e como nós na Assembleia Legislativa podemos ajudar. A FIOL e o Porto Sul são obras estruturantes que vão gerar emprego e renda e, depois de investir tanto dinheiro público, não podemos ficar de braços cruzados”, disse o deputado estadual Eduardo Salles (PP), presidente da Comissão.

Paralisação e retomada

As obras do Trecho 1 da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), entre as cidades de Caetité e Ilhéus, na Bahia, que foram suspensas com 75% do projeto concluído no dia 1º de abril, após a Bamin romper do contrato com a construtora Prumo Engenharia, após um investimento de R$ 784 milhões.

As obras devem ser retomadas em breve, já que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) anunciou que a subconcessionária Bahia Ferrovias S.A. será a empresa a executar o restante da obra entre o km 1145+885 e km 968+430 do Lote 4F, nos municípios de Brumado, Tanhaçu, Ibiassucê, Caetité, Lagoa Real e Rio do Antônio.

As intervenções autorizadas incluem a construção de pátios de cruzamento, desvios, remanejamento de linhas de transmissão de eletricidade, áreas de passagem de gado e pequenos veículos, pontes e viadutos.

O projeto previa 537 quilômetros de extensão, passando por 19 municípios baianos. Na época, a Bamin previu concluir essa etapa até 2027, mas Lula pediu celeridade nos trabalhos para que a entrega acontecesse em 2026, ano eleitoral.