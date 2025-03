Presidente de partido aliado a Lula posa ao lado de Bolsonaro

Antônio Rueda posa ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), opositor de Lula (PT) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, posou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 5, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

No âmbito nacional, a sigla integra a base do presidente Lula (PT). Diferente da Bahia, onde o PT e o União são adversários históricos. O governador Jerônimo Rodrigues, por sua vez, diz que está disposto a se aproximar da sigla mesmo com a rivalidade, tentando seguir os mesmos passos de Lula.

No atual governo, a sigla acumula três ministérios, são esses: Turismo, Comunicações e Integração Nacional.

A foto de Rueda e Bolsonaro foi publicada nas redes sociais do dirigente partidário, e a legenda da foto não menciona o ex-mandatário. “Com meu presidente do UB e Assembleia do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, discutindo o futuro do Estado”.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

De acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o encontro aconteceu durante um passeio de lancha pelo mar de Angra dos Reis. Rueda e Bacellar estavam em lancha e foram até outro barco onde estava Bolsonaro.

No barco de Rueda e Bacellar estavam outros integrantes do União Brasil. Entre eles, o ministro do Turismo do governo Lula, Celso Sabino. O ministro, porém, não foi ao encontro de Bolsonaro.