Presidente do PT defende punição após PF divulgar plano contra Lula

Éden Valadares é presidente estadual do PT - Foto: Divulgação

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, defendeu, em entrevista ao Portal A TARDE, nesta terça-feira, 19, que os responsáveis pela articulação do plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sejam julgados e presos. Ele ainda afirmou que os responsáveis "odeiam a democracia".

Éden disse também que o episódio deixou claro que o 8 de janeiro era parte do plano para concretizar um golpe de Estado.

"Está claro para toda a sociedade brasileira que o 8 de janeiro não foi fruto do acaso. Era uma ação meticulosamente planejada que buscou dar um golpe de Estado. Essa gente odeia a democracia, conspirou contra o Brasil e deve ser julgada com o rigor da Lei. Todos. Sem exceção e sem anistia", disparou Éden.

A Polícia Federal prendeu, nesta terça-feira, 19, militares envolvidos no plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O objetivo era impedir a posse dos eleitos para o Palácio do Planalto, em janeiro de 2023.