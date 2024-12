Presidente eleito do Uruguai se encontra com Lula nesta sexta

Orsi foi eleito no último domingo, dia 24 - Foto: Reprodução X | Yamandu Orsi

O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, chega ao Brasil nesta sexta-feira, 29, e se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília

Um dia após sua vitória, com os resultados no último domingo, 24, Orsi recebeu uma ligação do petista que o parabenizou e na conversa marcaram de se encontrar em Montevidéu durante a cúpula do Mercosul, que será realizada na capital uruguaia em 5 e 6 de dezembro.



O presidente brasileiro foi um dos primeiros chefes de Estado a felicitar Orsi, herdeiro político do ex-presidente José “Pepe” Mujica – que governou entre 2010 e 2015.

Orsi na presidente representa a volta da esquerda ao poder após cinco anos de governo de centro-direita no Uruguai.

Conforme apurações da CNN, os presidentes devem conversar sobre a construção de uma nova ponte no Rio Jaguarão, na BR-116, divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai.

Os dois também devem tratar da dragagem do canal de São Gonçalo, que conecta a fronteira Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, no Brasil.