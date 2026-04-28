DINHEIRO EXTRA
Previdência de Salvador economiza R$ 25 milhões e amplia recursos
Devolução foi aprovada durante reunião do conselho municipal
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A Fundo Municipal da Previdência de Salvador (FUMPRES) conseguiu economizar R$ 25 milhões, resultando na ampliação dos recursos para os favorecidos.
O subsecretário da Fazenda e diretor da Previdência, Daniel Ribeiro, afirma que o retorno do montante representa o "compromisso com a transparência e a sustentabilidade previdenciária".
“Esse valor agora retorna para fortalecer o pagamento de aposentadorias e pensões, garantindo mais segurança financeira para os servidores”, disse o subsecretário da Fazenda e diretor da Previdência, Daniel Ribeiro.
A medida foi aprovada durante reunião do Conselho Municipal de Previdência do Servidor (COMPRES), no dia 22 de abril.
Com isso, o valor será devolvido para pagamento de poupança e benefício de aposentadoria e pensão a taxa administrativa do FUMPRES.
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De acordo com o próprio FUMPRES, o valor devolvido será direcionado para o pagamento de benefícios, sejam eles de aposentadorias ou pensões, conforme previsto na Portaria MPS nº 1.467/2022 e autorizado pelo COMPRES.
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