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DINHEIRO EXTRA

Previdência de Salvador economiza R$ 25 milhões e amplia recursos

Devolução foi aprovada durante reunião do conselho municipal

Redação
Por Redação
| Atualizada em

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Medida também se estende para pensionistas
Medida também se estende para pensionistas - Foto: Freepik

A Fundo Municipal da Previdência de Salvador (FUMPRES) conseguiu economizar R$ 25 milhões, resultando na ampliação dos recursos para os favorecidos.

O subsecretário da Fazenda e diretor da Previdência, Daniel Ribeiro, afirma que o retorno do montante representa o "compromisso com a transparência e a sustentabilidade previdenciária".

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“Esse valor agora retorna para fortalecer o pagamento de aposentadorias e pensões, garantindo mais segurança financeira para os servidores”, disse o subsecretário da Fazenda e diretor da Previdência, Daniel Ribeiro.

Imagem ilustrativa da imagem Previdência de Salvador economiza R$ 25 milhões e amplia recursos
| Foto: Divulgação | Fumpress

A medida foi aprovada durante reunião do Conselho Municipal de Previdência do Servidor (COMPRES), no dia 22 de abril.

Com isso, o valor será devolvido para pagamento de poupança e benefício de aposentadoria e pensão a taxa administrativa do FUMPRES.

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De acordo com o próprio FUMPRES, o valor devolvido será direcionado para o pagamento de benefícios, sejam eles de aposentadorias ou pensões, conforme previsto na Portaria MPS nº 1.467/2022 e autorizado pelo COMPRES.

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Tags:

aposentadoria Salvador

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