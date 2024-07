"Primeira grande fake news", dispara José Dirceu sobre mensalão

Ex-ministro fala sobre o mensalão - Foto: Reprodução | BandNew

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou, em entrevista, que o escândalo do mensalão foi a primeira "grande fake news" do Brasil. Na época, o petista foi acusado de liderar um esquema de pagamento mensal para ter votos favoráveis de deputados em pautas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Eu disse, e alguns me criticaram por dizer, que até por justiça, eu mereço voltar ao Congresso Nacional. Eu fui cassado por ter sido chefe do mensalão. O Roberto Jefferson foi cassado porque não provou o que era o mensalão. E o Supremo me absolveu de formação de quadrilha. Então basta ver quem é o Roberto Jefferson hoje e quem sou eu", disparou Zé Dirceu, que continuou.

"A primeira grande fake news no Brasil foi o mensalão. Não o caixa-dois na campanha eleitoral, mas a história de que existiu o mensalão e que eu era o responsável", completou o ex-deputado à BandNews.

José Dirceu foi condenado em 2013 a sete anos e 11 meses por liderar o mensalão, mas teve sua pena perdoada por Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).