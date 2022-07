'Primeiro bate e depois quer consolar', diz irmã de petista morto

Luziana de Arruda, uma das irmãs de Marcelo de Arruda, petista assassinado em Foz do Iguaçu, criticou nesta quarta-feira, 13, o uso político do vídeo de seus irmãos conversando com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que ele só se compadeceu da vítima após ter minimizado o caso.

Ela comentou as declarações de Bolsonaro e de seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), dizendo que eles resolveram consolar a família por causa da repercussão negativa que o caso teve. "Foi usado para cunho político, quando as declarações do senhor presidente da República e do seu vice não foram as declarações legais", disse, se referindo ao vídeo.

O presidente criticou a violência de "petistas" que chutaram a cabeça de Jorge, após a troca de tiros com Marcelo. No chão após ficar ferido, Jorge Guaranho foi alvo de chutes de convidados que estavam na festa do militante do PT. Bolsonaro disse ainda esperar a conclusão da investigação "para a gente ver que teve problema lá fora, onde o cara que morreu, que estava lá na festa, jogou pedra no vidro daquele cara que estava com o carro do lado de fora".

Mourão, por sua vez, minimizou o caso ao falar que ocorre "todo final de semana", com "gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas".

"De repente eles resolvem se compadecer da nossa família, resolvem querer nos ouvir. Acho que ele viu que a coisa tomou proporção gigantesca e resolveu voltar atrás das palavras". "Depois que bate ele resolve consolar. A mesma mão que pune é a mesma mão que afaga?", questionou Luziana.