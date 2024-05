PSDB vai à Justiça após pronunciamento de ministro do Trabalho | A TARDE

O PSDB afirmou que vai à Justiça contra o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), após o pronunciamento feito em rede nacional, na terça-feira, 30.

Segundo os tucanos, Marinho teria usado o pronunciamento para promover o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), citado cinco vezes no discurso voltado aos trabalhadores.

"O nome do presidente Lula foi citado cinco vezes no pronunciamento do ministro, o que afronta a Constituição e a legislação em vigor por violar o princípio da impessoalidade que deve reger a utilização desses instrumentos de comunicação”.

O partido ainda prometeu adotar as "medidas cabíveis" e defendeu que os envolvidos sejam multados.

“O PSDB vai adotar todas as medidas cabíveis para que os responsáveis pelas irregularidades sejam punidos. Nosso pedido é que sejam multados e que devolvam os valores usados indevidamente”, diz trecho do comunicado.