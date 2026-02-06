Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

PT celebra 46 anos em Salvador com Lula e lança plano para 2026

Celebrações pelo aniversário do PT se estendem até o próximo sábado, 7

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

06/02/2026 - 8:20 h | Atualizada em 06/02/2026 - 8:42

Presidente Lula encerra celebrações dos 46 anos do PT em Salvador, no sábado, 7
Presidente Lula encerra celebrações dos 46 anos do PT em Salvador, no sábado, 7

O PT iniciou, na quinta-feira, 5, as celebrações pelos 46 anos de fundação da legenda, em Salvador, com uma série de atividades no Hotel Fiesta, bairro do Itaigara. As ações se estendem até o próximo sábado, 7.

No primeiro dia, um dos destaques foi a presença do ex-ministro José Dirceu. Entre os baianos, estiveram no local os deputados Robinson Almeida (estadual) e Valmir Assunção (federal), além do secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola.

Leia Também:

Fim da escala 6x1: Lula marca reunião com Mota para debater proposta
Lula ignora empate com Flávio e elege Tarcísio como oponente ideal
Hugo Motta aguarda aval de Lula para reajustar salários acima do teto

Na ocasião, membros importantes do partido, como o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto, afirmou que o partido precisa melhorar o uso de ferramentas institucionais e fortalecer a presença nos territórios.

Segundo ele, Lula cobra que militantes saibam explicar o que o governo fez em cada cidade. Ele avaliou que reconhecimento social é decisivo para o voto.

“Até para votar a pessoa tem que ser conhecida, mas mais do que isso, reconhecida como pessoa útil”, disse o dirigente ao Poder 360.

Diversidade de pautas

Já esta sexta-feira, 6, será marcada pela diversidade de pautas, incluindo justiça climática, juventude, cultura e a luta LGBT.

Às 18h, haverá um ato político com homenagens a figuras históricas do partido, a exemplo de Everaldo Anunciação, que morreu em agosto do ano passado, após luta contra um câncer.

Encerramento com Lula

O ponto alto das celebrações na capital baiana acontece neste sábado, 7, em evento com a presença do presidente Lula (PT), no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio.

De acordo com a organização do partido, a agenda prevê o lançamento do projeto “Nova Primavera 2026”, seguido pelo ato político de aniversário dos 46 anos com o principal nome do partido.

Entregas em Salvador

Antes, nesta sexta-feira, 6, Lula fará entregas na área de saúde, para a Bahia, em um evento no Parque de Exposições, também em Salvador.

A ação contempla:

  • 107 ambulâncias do SAMU para 76 municípios;
  • 32 Unidades Odontológicas Móveis (UOM);
  • e uma série de equipamentos e serviços do Novo PAC Saúde, somando R$ 345 milhões em investimentos.

A agenda inclui ainda a entrega:

  • de 575 kits de Telessaúde;
  • dez combos cirúrgicos para procedimentos gerais e oftalmológicos;
  • além de 1.030 combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, beneficiando 402 municípios.

