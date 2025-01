PT quer que 8 de Janeiro entre no calendário anual de eventos do DF

Representação da Constituição Federal em ato do 8 de Janeiro em Brasília no ano passado - Foto: Rubens Gallerani Filho/Audiovisual/PR

O PT pretende colocar colocar a data 8 de Janeiro no calendário de eventos anuais do partido na capital federal. Segundo o partido à CNN, a data precisa ser lembrada sempre como um marco da defesa da democracia e antagonismo à depredação na Praça dos Três Poderes que marcou Brasília em 2023.

Este ano, o PT organizou um “abraço à democracia” no local com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e diversas autoridades no Palácio do Planalto, incluindo o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Entre os destaques da programação, está a devolução de 21 obras de arte que foram destruídas ou danificadas nos ataques de 2023. Uma das peças mais simbólicas é o relógio do século 17, um presente da Corte Francesa a Dom João VI, que foi restaurado na Suíça e será exibido no Palácio do Planalto.

Outro momento significativo será o descerramento da tela "As Mulatas", de Di Cavalcanti, que volta ao Salão Nobre do Palácio. A obra, assim como outras peças restauradas, representa a recuperação do patrimônio histórico e cultural brasileiro, duramente atingido durante os ataques.

Para encerrar, está programado um abraço simbólico à democracia. Autoridades dos Três Poderes, lideranças políticas e cidadãos formarão uma grande corrente no entorno das sedes dos poderes em Brasília, reforçando o compromisso com a preservação da ordem democrática e o repúdio à violência.