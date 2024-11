Putin defende permanência de Dilma no Banco dos Brics

Dilma teve encontro com Vladimir Putin - Foto: Alexander Nemenov | AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu, nesta quinta-feira, 24, que Dilma Rousseff (PT) continue no comando do Banco de Desenvolvimento do Brics em 2025, o que garante a permanência do Brasil na liderança da instituição.

Putin afirmou que a sugestão leva em consideração o fato do Brasil presidir o G20 este ano. O país também assumirá a liderança dos Brics em 2025. O chefe de estado disse ainda que não quer prejudicar o bloco com os problemas enfrentados pelos russos.

“Sabemos a situação que se cria em torno da Rússia, não queremos passar esses problemas para as instituições cujo desenvolvimento estamos interessados”, afirmou Putin, que encontrou Dilma em Kazan, na terça, 22, durante a Cúpula dos Brics.