Janones exalta fala de Lula no Brics e provoca Bolsonaro

O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 23, para exaltar a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por videoconferência, na reunião da cúpula do BRICS, e aproveitou para provocar o antecessor do petista no Planalto, Jair Bolsonaro (PL).

Janones afirmou que a postura de Lula, que defendeu a taxação dos super-ricos, foi "gigante", e disse que o ex-presidente da República se ensconde em "teorias da conspiração".

“Lula, gigante no BRICS, defendeu a taxação dos super-ricos e uma moeda comum, sem depender do dólar", iniciou Janones.

"Enquanto Bolsonaro se esconde atrás de teorias da conspiração, Lula lidera o mundo até mesmo por videoconferência", completou o deputado federal.

Lula viajaria para Kazam, na Rússia, onde acontece o evento, mas cancelou a participação presencial após sofrer um acidente doméstico, no último final de semana.