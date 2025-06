Reforma milionária vai transformar ginásio de Cajazeiras

Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras - Foto: Tiago Caldas / Ag. A Tarde

O Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, localizado em um dos bairros mais populosos de Salvador, passará por uma ampla reforma. Com investimento previsto de R$ 5,2 milhões, a requalificação prevê a modernização da estrutura e ampliação da capacidade de atendimento.

Conforme apurado pelo Portal A TARDE, o processo para início das obras está atualmente na segunda etapa da licitação. Nessa fase, a empresa habilitada, o Consórcio Melo Moreira CSO Engenharia, apresentará a proposta de preço para a execução dos serviços.

A abertura do envelope com a proposta orçamentária está marcada para o dia 26 de junho e será conduzida pela comissão de licitação da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia responsável pela gestão e fiscalização do equipamento.

Entre os serviços previstos estão:

administração da obra;

recuperação das áreas interna e externa;

sistema de drenagem;

reforma das arquibancadas;

renovação da estrutura metálica da cobertura;

instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

iluminação em LED;

sonorização;

sistema contra incêndio;

pintura geral;

além de testes finais para entrega da obra.

Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

Inaugurado em novembro de 2014, o ginásio ocupa uma área construída de 3.203,87 m², em um terreno de quase 12 mil metros quadrados, situado no bairro de Cajazeiras, que, segundo o censo do IBGE de 2024, conta com mais de 203 mil habitantes.

Ao longo dos anos, a estrutura foi palco de importantes competições esportivas, eventos culturais e projetos sociais. Entre as atividades recentes, destacam-se a feira literária Africanidades Brasileiras e Cultura Periférica (Flicaj), em 2024, o Festival Literário Nacional (FLIN), em 2017, e as partidas do time Universo Vitória pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Em 2025, o ginásio voltou a sediar jogos do Vitória, além de eventos como a Caravana da Saúde e o tradicional Arraiá do Galinho.

Partida de basquete entre Vitória/Universo e Malvín (Uruguai), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras | Foto: Adilton Venegeroles / Ag. A Tarde

O espaço também é utilizado para aulas de projetos sociais, incluindo ginástica para idosos, futsal, capoeira e artes marciais. Além disso, recebe etapas de campeonatos baianos e brasileiros de diversas modalidades esportivas, como basquete, handebol, futsal, voleibol, badminton, futebol de amputados e basquete em cadeira de rodas.