Jerônimo lança nova edição da revista Nova Bahia

Revista foi lançada em evento na sede do Irdeb - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lançou nesta terça-feira, 17, mais uma edição da revista Nova Bahia, durante evento realizado no Cineteatro 2 de Julho, localizado na sede do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). O evento contou com a presença de diversas autoridades estaduais e lotou o espaço público.

A revista apresenta as ações do governo Jerônimo ainda no ano de 2024 e conta histórias de diversos baianos, que tiveram suas vidas atravessadas por investimentos públicos do Estado da Bahia.

Em entrevista coletiva, Jerônimo agradeceu às equipes de comunicação do governo pelo trabalho realizado e exaltou a ideia da revista como uma forma de prestar contas sobre sua administração.

“Quero parabéns aqui a cada assessoria de comunicação das secretarias, que se dispuseram no sentido de selecionar o material com o seu secretário, com a sua secretária, com o seu dirigente de órgão”, disse Jerônimo.

“A gente não vai se limitar a dizer que é só o lançamento de uma revista. Não é só isso. É a apresentação de um meio de comunicação, uma forma de prestação de contas”, acrescentou o governador.

Digital

Apesar de afirmar que prefere a publicação em papel, Jerônimo destacou na entrevista que a principal versão da revista é a digital, opinião que foi reforçada pelo secretário estadual da Comunicação, Marcus Vinícius di Flora.

“Naturalmente, o material impresso é só uma forma. A não ser aqueles que são amantes do papel, como é meu caso, cada vez mais as pessoas estão com isso na palma da mão, até utilizando, inclusive, a inteligência artificial para a leitura”, comentou o governador.

“Ela tem uma versão digital, que, na verdade, é a versão mais importante, exatamente porque ela pode alcançar cada baiana, cada baiano, ou outras pessoas de outros estados, que moram e vivem na Bahia. Tudo por meio dessa versão digital. Ela tem um QR Code que permite acessar todo o conteúdo, acessar vídeos e, dessa maneira, ampliar o acesso das pessoas às informações”, explicou Di Flora.