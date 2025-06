Decisão atinge meia-passagem em ônibus de Salvador; confira

movimento dos ônibus na Estação da Lapa - Foto: Shirley Stolze | Ag A TARDE

Em meio à sessão polêmica e tensa, os vereadores de Salvador decidiram rejeitar nesta terça-feira, 17, dois projetos de indicação ao prefeito Bruno Reis (União Brasil) relacionados à mobilidade da capital.

A extinção do limite do uso diário e mensal das meias-passagens estudantis no transporte público, ou seja, não ter mais a limitação de uso de quatro tarifas por dia.

Outro projeto vetado foi o do limite do horário de integração. A proposta prevê a cobrança de uma nova tarifa em intervalo de 3 horas, substituindo o atual de 2 horas.

Os projetos foram rechaçados pela maioria dos vereadores após o embate entre oposição e base aliada em relação a votação dos projetos no plenário Cosme de Farias.

Embate

Os vereadores de governo e oposição entraram em rota de colisão na tarde desta terça-feira, 17, durante a última sessão legislativa antes do recesso parlamentar. O motivo do entrave foi a falta de acordo nos projetos da oposição que seriam aprovados, e que foram rejeitados pela situação, o que gerou uma intensa discussão no plenário.

Nos bastidores, a minoria diz acreditar que a medida se trata de "retaliação" após a invasão dos servidores à Câmara na votação do projeto de reajuste.

Durante o tempo partidário, o vereador Silvio Humberto (PSB) sugeriu que a bancada da minoria retirasse os projetos da ordem do dia para evitar a rejeição dos governistas às proposições de requerimento, indicação e moção de autoria do grupo.

“Nós vamos sugerir a retirada dos nossos projetos da Ordem do Dia já que não tem acordo. É do jogo da democracia”, propôs o socialista ao presidente Carlos Muniz (PSDB), no púlpito da Casa.

O que dizem os governistas

Na tentativa de manter a votação, o vereador Claudio Tinoco (União Brasil), defendeu a autonomia do Parlamento e as rejeições saudáveis dos projetos tanto de oposição como de governo.

"Não há garantias de que um vereador ou bloco partidário seja favorável ou desfavorável a determinada matéria. Se tudo que fosse submetido fosse aprovado, não adiantava estarmos aqui", afirmou o líder do União na Câmara.

Durante discurso, o líder de governo, Kiki Bispo (União), apontou "hipocrisia" dos grupos opositores, que teriam feito o mesmo em outras votações, e mencionou também a relação entre os blocos na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"Quero dizer que a oposição, mesmo em pautas não polêmicas, já votaram contrariamente à projetos de vereadores, e os vereadores da base não podem votar contra em uma ou duas matérias? Isso ocorre na Assembleia, aqui não", bradou Kiki.

O que é projeto de indicação?

Um projeto de indicação é uma proposição utilizada por parlamentares para sugerir ao Poder Executivo a adoção de medidas de interesse público. Essas medidas podem incluir a execução de obras, a realização de serviços, a criação de programas ou a implementação de políticas públicas.