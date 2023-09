Representantes do TJBA participam de Colóquio sobre Justiça climática

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) esteve presente nos dias 11 e 12 de setembro no I Colóquio Internacional sobre Justiça Climática e Democracia que aconteceu na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O evento contou com a presença de autoridades dos Tribunais Superiores, integrantes do Poder Executivo e setores da sociedade civil, além de palestrantes internacionais.

A atividade, em sua primeira edição, teve por objetivo fazer um paralelo entre o sistema de justiça brasileiro, as relações entre o homem x natureza, bem como a atuação do Judiciário para efetivar as políticas adotadas pelo Estado Brasileiro.

Os representantes do TJBA foram a Coordenadora do Núcleo Socioambiental, desembargadora Maria de Fátima Carvalho e o servidor Matheus Honorato Oliveira.

“A Justiça Climática, examinada e interpretada à luz da Constituição Federal, há de se nortear pelo respeito aos direitos fundamentais e pelos princípios estruturantes da democracia”, disse a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Rosa Weber, na solenidade de abertura do Colóquio