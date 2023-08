Robinson comemora indicação do PT e se diz pronto para disputa

Após ser indicado pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) como o pré-candidato para a Prefeitura de Salvador no próximo pleito eleitoral, o deputado estadual Robinson Almeida comemorou o feito e se disse pronto para representar o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no pleito soteropolitano.

Presente no Encontro Territorial do PT Bahia na capital baiana, e que contou com a presença da presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, Robinson manifestou o desejo de que seja o escolhido pelo governador, que reforçou a ideia de que o nome sairá em setembro após decisão do seu conselho político.

"Olha, para mim é uma enorme alegria ser indicado para o PT como pré-candidato a prefeito de Salvador. Estou no PT desde a década de 80. Entrei nas divisões de base, ainda menino, e já exerci todas as funções importantes nesse partido. Fui militante de núcleo de base, representante de diretório municipal e estadual, fui da direção nacional e me orgulho de dizer que só fui candidato depois de 30 anos de filiado, já que costumo dizer que a atividade política não é uma carreira parlamentar", afirmou o deputado.

A aparente reviravolta com o nome de Robinson se desenhando para ser o indicado pelo governador Jerônimo, fez o clima de campanha dominar o encontro, com direito a material do deputado como adesivos, que foram confeccionados para o pleito de 2022, sendo entregues para os presentes.

Material de campanha de Robinson Almeida do pleito de 2022 | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

"Eu incorporo este desafio como uma tarefa política. E se a mim for confiado pelo grupo do governador Jerônimo e pelos partidos da base, farei com paixão, com garra, com determinação para apresentar um projeto alternativo para esta cidade, que ficou inviável economicamente, campeã do desemprego e precisa de um novo projeto, aliado ao presidente Lula e ao governador Jerônimo para que possamos cuidar do nosso povo".