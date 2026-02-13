Menu
ROTA DOS SERTÕES

Rodovia na Bahia recebe autorização e já tem data para licitação

Estrada liga o município de Salgueiro (PE) ao Contorno de Feira de Santana

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

13/02/2026 - 19:20 h | Atualizada em 13/02/2026 - 21:06

Edital trata da concessão de 502 quilômetros de rodovias federais do Nordeste.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou, na quinta-feira, 12, a concessão da Rota dos Sertões e marcou o leilão para 28 de maio de 2026, com entrega das propostas econômicas no dia 26 de maio.

A Rota dos Sertões liga o município de Salgueiro (PE), ponto estratégico de conexão com a BR-232, ao Contorno de Feira de Santana (BA), maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste. O edital trata da concessão de 502 quilômetros de rodovias federais do Nordeste, distribuídos entre trechos da BR-116 na Bahia e em Pernambuco e da BR-324 na Bahia.

O Capex (investimentos em capital) está estimado em R$ 4,32 bilhões, com parcelas concentradas no início do contrato. Já o Opex (custos operacionais) soma R$ 4,8 bilhões ao longo de todo o período contratual.

A concessão envolve a exploração da infraestrutura e a prestação de serviços contínuos de recuperação, manutenção, conservação, operação e monitoramento, além de um amplo conjunto de obras de ampliação de capacidade e melhorias estruturais.

Entre as principais intervenções, estão previstas a duplicação de mais de 108 quilômetros de rodovias, implantação de vias marginais, faixas adicionais e acostamentos, construção de passarelas para pedestres, dispositivos de retorno e contornos viários e adequações de traçado, acessos, paradas de ônibus e obras de segurança viária.

As melhorias foram dimensionadas com base em estudos técnicos detalhados e têm como objetivo reduzir acidentes, melhorar a fluidez do tráfego e elevar o padrão de conforto e segurança para motoristas e passageiros.

