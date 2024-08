Rodrigo Rossi é o novo diretor da OEI no Brasil

Rodrigo Rossi é o novo diretor da OEI - Foto: Divulgação

O advogado baiano Rodrigo Rossi assumiu nesta terça-feira (6) a direção geral da Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) no Brasil. Ele substitui Leonardo Barchini, que assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério da Educação (MEC).

Mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), Rodrigo Rossi estava há seis anos na OEI Brasil e ocupava o posto de coordenador de projetos da organização, que trabalha diretamente com governos dos 23 países-membros, fortalecendo as políticas públicas através de programas e projetos.

“Nossa missão é fazer com que a OEI possa, cada vez mais, colaborar com iniciativas que contribuam para o desenvolvimento social dos países-membros, com programas e projetos elaborados e implementados por profissionais altamente qualificados e comprometidos com a criação de valor para toda a sociedade”, afirmou Rossi.

A OEI é o maior organismo de cooperação multilateral entre países ibero-americanos de língua espanhola e portuguesa, com cerca de 3.900 colaboradores espalhados fisicamente por 20 países da Ibero-América.

Em Salvador, a organização assinou com a Prefeitura um Acordo de Cooperação Técnica Internacional para a gestão conjunta com o município de equipamentos do Complexo Cultural da capital baiana, que inclui o Arquivo Público Municipal, a Cidade da Música da Bahia, a Casa das Histórias de Salvador, a Galeria Mercado e a Escola de Música e Artes e a Sala de Espetáculos Letieres Leite.