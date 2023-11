Roma admite tendência a apoio do PL à reeleição de Bruno Reis | A TARDE

O presidente do PL Bahia, João Roma, admitiu que a tendência do partido é apoiar a reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil), em Salvador. Para ele, o encontro da executiva do partido com o atual gestor deixou as portas abertas.

Segundo Roma, as conversas continuam, embora o martelo ainda não tenha sido batido para a aliança na capital baiana. “A tendência é de buscar aproximação e apoio a Bruno”, disse Roma em entrevista à Brado Rádio na manhã desta segunda-feira, 27.

Na última semana, Bruno descartou aproximação com o ex-ministro, mas admitiu que vai procurá-lo.

“Com Roma, mesmo depois das mudanças de posição política, eu sempre tive uma excelente relação. Acho que temos muitos pensamentos em comuns que nos aproximam, mas como eu disse, no momento certo, na hora certa, eu vou procurá-lo com o intuito de ter o seu apoio”, afirmou.

Roma adiantou que, na próxima sexta, será inaugurado o diretório municipal de Feira de Santana, sob a direção do empresário Raimundo Júnior. Na Princesa do Sertão, está surgindo um nome raiz do partido para a disputa da prefeitura. Segundo Roma, o deputado federal Capitão Alden está com disposição e interessado em ser candidato a prefeito de Feira.

“Capitão Alden conhece muito de segurança pública, que é um dos principais problemas de Feira de Santana na atualidade. Ele pode agregar muito a este debate e apresentar propostas de solução. Alden tem o apoio do partido e, no momento adequado, vamos avaliar em conjunto a viabilidade de sua candidatura”, assinalou Roma.

Outras importantes cidades do interior da Bahia também já contam com pré-candidaturas do PL. João Roma citou o nome do radialista e empresário Washington Rodrigues em Vitória da Conquista. Estão também na lista dos candidatáveis liberais o empresário Antonio Tadeu para Luis Eduardo Magalhães, Coronel França para Teixeira de Freitas, o deputado estadual Leandro de Jesus para Lauro de Freitas, e o engenheiro Chico França em Itabuna.