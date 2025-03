Ronaldo Caiado confirma dobradinha presidencial com Gusttavo Lima

Ronaldo Caiado é pré-candidato ao Planalto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidato do União Brasil à presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, antecipou seu partido e confirmou, nesta quarta-feira, 5, que formará uma chapa com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que tem mostrado interesse em concorrer ao Planalto no próximo ano.

Segundo Caiado, que lançará sua pré-candidatura de forma oficial em Salvador, no próximo mês, a ideia é rodar o país junto com o artista pelos próximos meses. A decisão sobre quem encabeçerá a chapa e quem ficará com o posto de vice só será tomada em 2026, ano do pleito.

Apesar de ter o nome testado nas pesquisas recentes de intenção de voto, Gusttavo Lima ainda não decidiu qual será o seu partido. A expectativa é de que ele escolha o União Brasil.

"Vamos sair juntos para disputar a presidência. Em 2026, vamos decidir. Dia 4 de abril vou receber o título de cidadão baiano e vou lançar minha pré-candidatura. O Gusttavo Lima estará lá e vamos juntos caminhar os estados. As decisões serão tomadas no decorrer da campanha, mas uma decisão está tomada: nós andaremos juntos", afirmou em entrevista ao jornal O Globo.