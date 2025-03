Exército discute local para acomodar Bolsonaro em possível prisão

Bolsonaro pode ficar preso em unidade da Polícia Federal - Foto: Fernando Souza | AFP

Integrantes do Exército já discutem um possível local para acomodar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso ele seja condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama que tinha como objetivo a tomada de poder por meio de um golpe de Estado.

Bolsonaro, assim como outros nomes denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), deve cumprir a possível pena em uma unidade ligada às Forças Armadas, por conta da sua condição de militar (capitão da reserva). Segundo publicação do jornal O Estado de S. Paulo, a cúpula teme que a prisão do ex-presidente cause uma comoção popular entre os seus apoiadores, o que pode levar manifestantes para a porta do local escolhido.

Ainda de acordo com informações do jornal, um espaço no Comando Militar do Planalto, em Brasília, e uma unidade da Polícia Federal estão entre os locais cogitados para que Bolsonaro possa cumprir a pena, se condenado pela 1ª Turma do STF.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR por participação na tentativa de golpe. Entre os planos do grupo, estava a execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para o terceiro mandato ao vencer Bolsonaro, em outubro de 2022.

O julgamento de Bolsonaro e dos demais denunciados ainda não tem previsão para acontecer.