Bolsonaro apresenta defesa do plano de golpe no prazo limite

Bolsonaro recebeu aliados em sua casa no Carnaval entre eles, Ciro Nogueira (PP), Guilherme Derrite entre outros - Foto: Reprodução Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou nesta quinta-feira, 6, a Brasília, dentro da data limite para entregar sua defesa ao Supremo Tribunal Federal (STF) na denúncia do golpe de Estado. A informação é da CNN Brasil.

Na volta do Carnaval que passou em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Bolsonaro recebeu aliados durante todo o feriado em casa que mantém na Vila Mambucaba. Entre eles, inclusive, o presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira (PP), o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, os deputados federais Luciano Zucco (PL-RS) e Hélio Lopes (PL-RJ), além do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP).

Durante a viagem, o ex-presidente ainda aproveitou para andar de jet-ski e receber apoiadores para conversas e orações em sua residência. Bolsonaro compartilhou nas redes sociais a prática que ficou conhecida como “Cercadinho de Mambucaba”, em referência aos encontros diários que ele promovia com seus seguidores no Palácio da Alvorada quando era presidente.

Nas conversas, o ex-presidente comentou do projeto de anistia aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro, a gestão do presidente americano Donald Trump, manifestações e eleições em 2026.

Sem prazo extra

A defesa de Jair Bolsonaro entrou com um requerimento de defesa sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para pedir mais tempo. O pedido, no entanto, foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

A defesa do ex-presidente e do general Walter Braga Netto, ainda apresentou pedidos de impedimento e suspeição dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que foram rejeitados pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso.

Bolsonaro, Braga Netto e outras 32 pessoas foram denunciadas pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, por tentativa de golpe de Estado no dia 8 de fevereiro. Todos têm até esta semana para enviar suas manifestações.