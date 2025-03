Lula estuda entregar ministério 'caseiro' para Boulos

Boulos pode virar ministro do governo Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Candidato derrotado à prefeitura de São Paulo nas eleições 2024, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) tem sido apontado como opção para assumir a Secretária-Geral da Presidência da República, cargo com status de ministério dentro da Esplanada.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dito a aliados nos bastidores que tem estudado a possibilidade. Atualmente, o ministério, considerado um dos mais próximos ao Planalto, é ocupado por Márcio Macêdo (PT).

Ainda segundo a publicação, a relação próxima de Boulos com movimentos sociais pesa a favor do deputado do Psol, uma vez que a secretaria tem como um dos pontos o diálogo com esses setores; o parlamentar foi presidente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Insatisfação dos aliados

A possível troca no comando da pasta tem desagradado aliados do presidente, que apontam, de acordo com o jornalista Valdo Cruz, do portal G1, uma configuração "radical" na ala de articulações.

Na última semana, Lula anunicou Gleisi Hoffmann no lugar de Alexandre Padilha (PT) na Secretaria de Relações Institucionais (SRI). A deputada petista é vista conhecida pelo perfil político mais combativo.