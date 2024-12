Rui diz que governo está cumprindo o que prometeu com corte de gastos

Entrevista coletiva sobre o anúncio das Medidas de Fortalecimento da Regra Fiscal. - Foto: Eduardo Costa | CC

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta quinta-feira, 28, que as medidas anunciadas no pacote de corte de gastos não são surpresa e cumprem o que foi prometido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha de 2022.

O ministro ainda acusou o mercado por tentativa de desequilíbrio futuro das contas públicas. “Ontem, vi o mercado insistentemente lançando notícias falsas para aproveitar ganhos desses picos, de que isso seria anunciado para 2025, e tendo pico de subidas de dólares. Colocar em 2025 seria romper a previsibilidade. Está sendo cumprido o que foi dito na campanha e na posse, não tem surpresa”, disse Rui.

“O que se está fazendo hoje é acenando para responder um mercado, que, pelo texto que publicam, estavam precificando no presente um desequilíbrio futuro das contas públicas. E aqui se está garantindo que esse desequilíbrio de longo prazo não ocorrerá”, destacou.

O anúncio oficial das ações da equipe econômica do governo Lula ocorre após mais de um mês de pressão do mercado financeiro para a divulgação de planos concretos para a revisão de gastos no Orçamento.

Além de Rui, participaram da coletiva de imprensa os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).O objetivo é diminuir o ritmo de crescimento das despesas obrigatórias, de modo que elas caibam dentro do novo arcabouço fiscal.