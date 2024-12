Governistas esperam aprovar PEC do corte de gastos neste ano

Haddad deve fazer pronunciamento na quinta-feira, 28 - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O líder do PT na Câmara dos Deputados, José Guimarães (CE), afirmou que espera votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do corte de gastos ainda neste ano.

“Os textos vão chegar, [queremos] votar nessas três semanas a PEC”, disse Guimarães.

Já o líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), diz que os parlamentares farão esforço para conter as despesas públicas com a proposta.

“O esforço nosso vai ser para estabelecer uma contenção da despesa pública, ele [Haddad] apresentou um número estimado de R$ 30 bilhões para essa contenção ainda no próximo ano, portanto, o que o Executivo pede é que o Congresso Nacional vote a contenção da despesa ainda neste ano”, disse.

O presidente Lula (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com os presidentes da Câmara e Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto para apresentar o plano de corte de gastos. Os parlamentares também estavam no encontro.

O ministro da Fazenda ainda irá se reunir com os líderes do Senado Federal na manhã desta quinta-feira, 28, acompanhado do presidente Pacheco. O encontro tem como objetivo apresentar as medidas de contenção de gastos do Palácio do Planalto.