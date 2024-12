Ministro sai na frente de Haddad e anuncia taxação dos super-ricos

Luiz Marinho diz que Haddad vai anunciar taxação de super-ricos - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), saiu na frente do titular da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e anunciou, nesta quarta-feira, que a taxação dos super-ricos será um das medidas do pacote fiscal que será anunciado.

Segundo Marinho, a medida será divulgada por Haddad no pronunciamento que será transmitido em rede nacional, nesta quarta, 27. O ministro ainda deve anunciar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para R$ 5 mil.

“Supersalários, imposto para super ricos, vem tudo aí, pacote completo", afirmou o ministro do Trabalho, em coletiva de imprensa.

Marinho ainda negou qualquer alteração no Seguro Desemprego, como especulado anteriormente.

“Não há mudança de regra no seguro desemprego. Fui envolvido, participei de todo o debate. Amanhã serão anunciados os detalhes. É completamente diferente do que estava sendo anunciado até então”, pontuou.