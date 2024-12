Haddad faz pronunciamento nacional para anunciar corte de gastos

Ministro da Fazenda fará pronunciamento em rede nacional - Foto: Diogo Zacarias | Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), fará um pronunciamento em rede nacional, nesta quarta-feira, 27, para anunciar um conjunto de ações para executar o corte de gastos no orçamento do governo federal.

Leia mais

>> Haddad estuda pronunciamento em rede nacional para explicar cortes

>> "Arcabouço fiscal vai ser cumprido", garante Geraldo Alckmin

>> Corte de gastos deve ser anunciado essa semana após inclusão da Defesa

Os cortes estão sendo discutidos pela área econômica do governo nas últimas semanas, com o objetivo de cumprir as metas fiscais prometidas no arcabouço, sucessor do corte de gastos.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, o pronunciamento deve durar cerca de sete minutos. Além do corte dos gastos, o ministro da Fazenda também anunciará a elevação da faixa de R$ 5 mil na isenção na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), o que será usado, de acordo com interlocutores do Planalto, como um contraponto para as medidas que serão anunciadas.

Atualmente, a faixa de isenção é para quem recebe até dois salários mínimos. A elevação da faixa na tabela do IRPF é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e já era aguardada.