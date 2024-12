"Arcabouço fiscal vai ser cumprido", garante Geraldo Alckmin

Vice-presidente Alckmin promete cumprimento do arcabouço fiscal - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro da Indústria e Comércio, afirmou, nesta terça-feira, 26, que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguirá cumprir a meta proposta pelo arcabouço.

A declaração ocorreu durante evento organizado pelo jornal Folha de S. Paulo e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na ocasião, o vice-presidente participou po videochamada.

"O Brasil vive um bom momento, reforma tributária aprovada, agora sendo regulamentada, o arcabouço fiscal vai ser cumprido", afirmou Alckmin.

"Teremos o lançamento das medidas de contenção de gastos, de austeridade fiscal, de melhor eficiência na área da despesa, para poder cumprir rigorosamente o arcabouço fiscal. Com isso, acredito que possamos ter amanhã juros mais baixos e de outro lado o PIB crescendo", completou o vice-presidente.

A fala de Alckmin ocorreu em meio ao debate sobre a necessidade de cortes de gastos dentro do governo, para que a meta fiscal seja cumprida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), deve apresentar nos próximos dias um pacote com as medidas.