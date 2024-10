Saiba quando será o recesso dos servidores federais no fim do ano

Neste ano, o recesso está previsto para os dias 23 e 27 de dezembro - Foto: Câmara dos Deputados

O governo federal, por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, definiu novas datas e regras para o recesso do fim de ano dos servidores públicos federais.

Neste ano, o recesso está previsto para os dias 23 e 27 de dezembro, para celebrar o Natal, e de 30 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025, para o Ano-Novo.

Leia mais

As datas foram estabelecidas nesta segunda-feira, 30, após uma portaria publicada pela pasta, no Diário Oficial da União (DOU). As regras são válidas para os funcionários e estagiários da administração pública direta, além de autarquias e fundações.

O documento também prevê que o recesso deve ser compensado no período entre 1º de outubro de 2024 e 31 de maio de 2025.

Segundo a portaria, os trabalhadores deverão se revezar nos dois períodos, garantindo a continuidade dos serviços essenciais, em especial o atendimento ao público.