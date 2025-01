Salvador vai ganhar 1º hospital público de cuidados paliativos do país

Jerônimo destacou importância do primeiro hospital público para cuidados paliativos do país - Foto: Cássio Moreira | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta segunda-feira, 6, que vai ser entregue em Salvador, no bairro Monte Serrat, um hospital para cuidados paliativos, sendo a primeira unidade pública para esse tipo de finalidade no país.

"O local era voltado para pessoas com debilidade mental, e esse tempo de excluir pessoas com esse tipo de problema já passou. A entrega do novo hospital visa ainda que familiares dos pacientes internados com dificuldades de sobrevivência possam visitá-los nos últimos momentos", disse.

O governador prometeu ainda outras entregas para o o segmento da Saúde no estado da Bahia.

"A ministra da Saúde, Nísia Trindade, vai estar conosco. Vamos fazer entrega de ambulâncias no Estado, e Nisia vem participar também de um evento que é o encontro de prefeitos e prefeitas, prometeu.