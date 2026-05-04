ESTRUTURAÇÃO
Santa Inês é obrigada a adequar segurança local às diretrizes federais
Recomendação foca na integração ao Sistema Único de Segurança Pública
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação oficial à administração do prefeito de Santa Inês, Sandro Silva (PT), com o objetivo de que a gestão municipal reestruture a segurança pública no município.
O documento orienta a gestão municipal a adequar as políticas locais às diretrizes federais, ampliando a capacidade de gestão e o planejamento estratégico no setor.
A principal meta é a integração de Santa Inês ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Para isso, o MP sugere que a prefeitura deixe de atuar de forma fragmentada e estabeleça uma estrutura institucional sólida.
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O MP-BA solicita:
- Criação de uma secretaria ou diretoria municipal de segurança
- Instituição de um Fundo Municipal de Segurança com verbas definidas em orçamento
- Formação de um Conselho Municipal de Segurança e uma ouvidoria independente
- Integração de dados ao Sinesp (sistema nacional) e elaboração de um Plano Municipal de Segurança
Prazo
A gestão municipal tem agora o prazo de 180 dias para tirar as medidas do papel ou comprovar quais providências estão em curso.
De acordo com a recomendação, o alinhamento com as esferas estadual e nacional é indispensável para garantir maior eficiência e transparência no combate à criminalidade local.
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