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ESTRUTURAÇÃO

Santa Inês é obrigada a adequar segurança local às diretrizes federais

Recomendação foca na integração ao Sistema Único de Segurança Pública

Rodrigo Tardio
Por

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MP pede que gestão municipal estabeleça uma estrutura institucional sólida
MP pede que gestão municipal estabeleça uma estrutura institucional sólida - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação oficial à administração do prefeito de Santa Inês, Sandro Silva (PT), com o objetivo de que a gestão municipal reestruture a segurança pública no município.

O documento orienta a gestão municipal a adequar as políticas locais às diretrizes federais, ampliando a capacidade de gestão e o planejamento estratégico no setor.

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A principal meta é a integração de Santa Inês ao Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Para isso, o MP sugere que a prefeitura deixe de atuar de forma fragmentada e estabeleça uma estrutura institucional sólida.

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O MP-BA solicita:

  • Criação de uma secretaria ou diretoria municipal de segurança
  • Instituição de um Fundo Municipal de Segurança com verbas definidas em orçamento
  • Formação de um Conselho Municipal de Segurança e uma ouvidoria independente
  • Integração de dados ao Sinesp (sistema nacional) e elaboração de um Plano Municipal de Segurança

Prazo

A gestão municipal tem agora o prazo de 180 dias para tirar as medidas do papel ou comprovar quais providências estão em curso.

De acordo com a recomendação, o alinhamento com as esferas estadual e nacional é indispensável para garantir maior eficiência e transparência no combate à criminalidade local.

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Tags:

Integração de Dados Ministério Público planejamento estratégico segurança pública

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