Secretária de Políticas para as Mulheres destaca luta do feminismo

A titular da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), Elisângela Araújo (PT), disse ao Portal A TARDE que o 8 de março é momento de lembrar da luta das organizações e movimentos feministas por pautas sociais e de direito. A declaração foi dada na abertura da Feira Março Mulher nesta quarta-feira, 8, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A petista ainda reforça que 51% da população baiana é formada por mulheres, o que aumenta a importância de ações em prol de políticas que amenizem situações de desigualdade, na relação com os homens, a exemplo do mercado de trabalho.

“Estamos trabalhando uma ação do governo para as mulheres baianas. E hoje é um dia de luta, importante para nós, mulheres. É o dia de luta para as organizações feministas, para todos os movimentos. Um momento no qual a gente reafirma reivindicações, as pautas que temos. Também é um dia de celebração das conquistas que conseguimos ao longo desses anos. Na Bahia, somos 51% da população e estamos presentes em todos os setores econômicos. No entanto, estamos em situação desigual no mercado de trabalho, pois ainda somos uma sociedade patriarcal, machista”, disse a secretária.

Sobre a Feira Março Mulher

Durante a ação, que marca as celebrações do mês dedicado às mulheres, serão oferecidas consultas nas especialidades de mastologia, ginecologia e com cirurgião-geral para o encaminhamento de cirurgias eletivas de histerectomia, vesícula e hérnias umbilical, epigástrica e inguinal.

Haverá ainda consultas e exames oftalmológicos, com distribuição de óculos para o público a partir dos sete anos; rastreamento para cirurgia de catarata de mulheres acima de 60 anos, e capsulotomia por Yag Laser, um tipo de procedimento que remove opacidades da cápsula posterior do cristalino.

Na Feira Março Mulher também serão oferecidos serviços de cidadania, como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade de forma gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. Também será ofertado atendimento de orientação profissional e jurídica, entre outros.