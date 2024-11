Secretária detalha novas escolas e concurso para população indígena

Secretária de Educação Rowenna Brito - Foto: Flávia Requião / A Tarde

A secretária de Educação Rowenna Brito detalhou quais serão os avanços que o governo da Bahia vai fazer em relação à educação da população indígena no estado. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 7, a titular da pasta adiantou as mudanças que serão anunciadas em breve pelo governador Jerônimo Rodrigues.



“Hoje a gente veio aqui para dar ordem de serviço de oito obras e anunciar mais quatro licitações de escolas em Ilhéus e Abaré. Hoje a gente dá ordem de serviço para unidades em Prado, que receberá escolas novas e modernizadas. Além da infraestrutura física também temos o anúncio do concurso público para professores indígenas. No ano passado a gente corrigiu a carreira do magistério, foi um marco histórico do estado da Bahia e agora a gente vai anunciar o concurso para os professores indígenas para o ano que vem’, comentou a secretária.

Rowenna Brito também anunciou que o estado ainda vai licitar mais 50 unidades escolares indígenas na Bahia, com investimentos de mais de R$ 250 milhões.

Nesta quinta, o governador vai entregar ambulâncias e autorizar o início de processo licitatório para construção e ampliação de escolas indígenas de tempo integral, durante mais uma visita à 6ª edição do Acampamento Terra Livre, na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O evento é promovido pelo Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas (Mupoiba).