Segurança de Toffoli recebeu R$ 39 mil em viagem para final da Champio | A TARDE

O Supremo Tribunal Federal (STF) desembolsou R$ 39 mil em diárias internacionais de um segurança do ministro Dias Toffoli durante uma viagem do magistrado para a Inglaterra. Toffoli acompanhou a final da Uefa Champions League, em Londres, no último sábado, 1º.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, os valores foram pagos para o segurança acompanhar o ministro entre os dias 25 de maio e 3 de junho. No dia 29 de maio, o membro da Corte participou de uma sessão remota.

Semanas antes, o STF já havia pago R$ 99,6 mil em diárias para um segurança acompanhar Toffoli em eventos nas cidades de Madrid, na Espanha, e Londres, na Inglaterra. Em resposta ao jornal, o Supremo afirmou que "nenhuma viagem reduz o ritmo de trabalho e os estudos por parte do ministro, que segue trabalhando em seus votos, em suas decisões e participando das sessões colegiadas".

