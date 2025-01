Segurança do DF endurece regras para 'abraço pela Democracia'

Ato acontece em Brasília - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O evento simbólico “abraço pela Democracia”, que relembra a invasão das sedes dos Três Poderes na mesma data em 2023, terá um esquema especial de segurança para garantir a proteção das autoridades presentes no ato.

Antes do ato, haverá uma cerimônia com a presença do presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto, às 11h. Já o evento simbólico está previsto para acontecer a partir das 12h30.

Leia mais

>> Jerônimo irá a Brasília para "abraço pela Democracia" no dia 8 de janeiro

>> Abraço à democracia marcará, no dia 8, dois anos da tentativa de golpe

Na ocasião, haverá triagem de segurança para o acesso à Praça dos Três Poderes, não sendo permitidos objetos cortantes ou perfurantes, como garrafas de vidro, armas de qualquer tipo, hastes de bandeiras e quaisquer outros materiais que coloquem em risco a segurança das pessoas e do patrimônio. A entrada do público externo será feita a partir da Avenida José Sarney, em frente ao Congresso Nacional.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) vai reforçar o efetivo na Esplanada dos Ministérios e manter tropas especializadas, em caso de necessidade. A segurança dos eventos na área interna do Planalto e da Praça dos Três Poderes será de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).