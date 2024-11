Senado adia instalação da CPI das Bets; nova data ainda será definida

CPI das Bets foi criada no início deste mês - Foto: Joédson Alves | Agência Brasil

A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, prevista para acontecer nesta sexta-feira, 25, às 14h, no Senado, foi adiada.

O adiamento acontece devido à ausência do senador Otto Alencar (PSD), que estava escalado para presidir a reunião. A nova data para a instalação do colegiado ainda será informada.

Durante o encontro, os integrantes vão eleger presidente e vice e será indicado o relator da comissão.

A CPI das Bets foi criada no início deste mês com o objetivo de apurar o aumento da influência de jogos virtuais e apostas esportivas no orçamento das famílias brasileiras.

Entre os convocados para depor no colegiado está a influenciadora digital e advogada, Deolane Bezerra, que foi presa no dia 4 de setembro, durante uma operação que tinha o objetivo de coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.