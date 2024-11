Justiça toma atitude contra bet de Deolane Bezerra

Deolane Bezerra teve decisão sobre bet tomada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Justiça Federal de São Paulo decidiu negar um pedido liminar feito pela Zeroumbet Plataforma Digital, empresa de Deolane Bezerra.

A famosa desejava a inclusão da empresa na lista de bets regulares no Brasil. Segundo informações da Folha de S. Paulo, a juíza Julia Cavalcante Silva Barbosa, da 14ª Vara Cível Federal de São Paulo, disse que o pedido não é plausível.

A magistrada argumentou que os limites do requisito de idoneidade da administração pública são de prerrogativa, no caso, do Ministério da Fazenda, e também que não cabe decisão liminar,

A Zeroumbet pedia a liberação de três marcas (zeroum.bet, energia.bet e sportvip.bet), sob o argumento de que foram apresentados todos os documentos ao Ministério da Fazenda.