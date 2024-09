Senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros são indiciados por corrupção

A equipe do procurador-geral, Paulo Gonet, está analisando o material para decidir se apresenta denúncia contra os senadores - Foto: Pedro França/Agência Senado

Os senadores Eduardo Braga (AM), líder do MDB no Senado, e Renan Calheiros (MDB-AL), foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Conforme apuração da coluna Aguirre Talento, do UOL, o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) também foi indiciado. Eles são acusados de, em troca de pagamentos de propina, atuarem para favorecer no Congresso Nacional o antigo grupo Hypermarcas, atual Hypera Pharma, do ramo farmacêutico.

Braga atualmente é relator da reforma tributária no Senado. O filho do senador Renan, Renan Filho (MDB-AL), é o atual ministro dos Transportes do governo Lula.



Leia mais

>> Carnaval de 2025 terá novo recorde de turistas na Bahia, estima Setur

Após seis anos de tramitação, o relatório final do inquérito foi enviado pela PF no mês passado ao STF (Supremo Tribunal Federal), sob sigilo.

O relator do processo, ministro Edson Fachin, encaminhou o material à PGR (Procuradoria-Geral da República). A equipe do procurador-geral, Paulo Gonet, está analisando o material para decidir se apresenta denúncia contra os senadores.

Após seis anos de tramitação, o relatório final do inquérito foi enviado pela PF no mês passado ao STF (Supremo Tribunal Federal), sob sigilo. O relator do processo, ministro Edson Fachin, encaminhou o material à PGR (Procuradoria-Geral da República). A equipe do procurador-geral, Paulo Gonet, está analisando o material para decidir se apresenta denúncia contra os senadores.