Sentimento golpista não está vencido, defende Moraes

Moraes fez discurso sobre golpismo - Foto: Gustavo Moreno | STF

Presente no ato que marcou os dois anos da tentativa de golpe de Estado, com a invasão do prédio dos três poderes, nesta quarta-feira, 8, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que o sentimento golpista ainda não foi vencido.

"Todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos. Porque não estava vencido, e não está vencido. Não estava vencido e no 8 de janeiro isso foi demonstrado", afirmou Moraes.

O magistrado ainda citou os episódios que antecederam a tentativa de golpe, e pontuou as instituições democráticas souberam reagir aos ataques.

"Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática. Houve uma tentativa de golpe, uma tentativa de golpe filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe", disparou.