Seu pet em pauta: prefeitura de Salvador quer R$ 23 milhões para proteção animal
Projeto que pode mudar vida dos pets foi enviado à Câmara de Salvador (CMS)
Por Yuri Abreu
A Prefeitura de Salvador solicitou um empréstimo no valor de R$ 23 milhões à Câmara Municipal de Salvador (CMS). O pedido consta no Projeto de Lei (nº 13/2026) enviado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) ao presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB) e pode tramitar em regime de urgência.
O valor, voltado para a causa animal na capital baiana, será incluído no Orçamento vigente da Seguridade Social da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (SECIS), aprovado pela LOA de 2026. De acordo com o texto, os valores estão divididos da seguinte forma:
- Implementação e Implantação do Fundo Animal Salvador (FAS) - R$ 703 mil;
- Pet Feliz: Gestão das ações de Atendimento de Proteção Animal - R$ 11,7 milhões;
- Operacionalização dos Serviços de Atendimento e Proteção Animal - R$ 11,032 milhões.
Ainda conforme o Projeto de Lei, a solicitação de empréstimo tem por finalidade "estabelecer a compatibilidade" com as atualizações de uma Portaria do governo federal, do ano de 1999, assim como "viabilizar o alinhamento e ajustes orçamentários, financeiros e contábeis necessários".
Nesta atualização, o prefeito ressaltou que a ação propõe a substituição da subfunção “604 – Defesa Sanitária Animal” pela subfunção “609 – Defesa Agropecuária,” providência que não implica criação, extinção ou modificação de ações orçamentárias.
O que é o Fundo Animal de Salvador (FAS) ?
Em outubro do ano passado, o prefeito de Salvador sancionou um projeto que cria um Fundo financeiro exclusivo para garantir a proteção e o bem-estar dos animais, o Fundo Animal Salvador (FAS), uma espécie de cofre público voltado para a causa.
A proposta permite que recursos públicos e privados sejam destinados a ações diretas de proteção animal, com apoio a ONGs, protetores independentes e programas de combate aos maus-tratos.
Além disso, as multas aplicadas em casos de crimes contra animais poderão ser revertidas para o próprio fundo, garantindo que os valores arrecadados sejam reinvestidos em iniciativas de cuidado e acolhimento.
O que o Fundo Animal Salvador fará pelo seu pet?
Os recursos adquiridos por meio desse fundo serão aplicados nas seguintes ações:
- Saúde gratuita: o Fundo garantirá o financiamento de atendimentos veterinários gratuitos ou subsidiados, incluindo o serviço de castração e vacinação.
- Hospital Público Veterinário: o FAS também dará apoio para a expansão e funcionamento do Hospital Público Veterinário.
- Resgate e abrigo de emergência: haverá recursos para resgates, abrigos temporários e cuidados emergenciais a animais domésticos e silvestres em risco.
- Ações educativas: fomentar ações de educação humanitária e ambiental nas escolas municipais;
- Campanhas: apoiar campanhas de adoção e guarda responsável de animais;
- Ajuda financeira: protetores e tutores de baixa renda que vivem em situação de vulnerabilidade receberão distribuição emergencial de ração.
- Multas revertidas em ajuda: já a fonte de receita do FAS será feita por meio de multas e penalidades aplicadas a quem comete crimes de maus-tratos e infrações ambientais.
- Linha de frente: Organizações da sociedade civil (ONGs) e protetores independentes poderão ter projetos financiados em parceria com a prefeitura de Salvador.
Como funcionará a arrecadação?
Além dos montantes adquiridos por meio de multas e penalidades, o fundo também será custeado da seguinte forma:
- doações de pessoas físicas ou jurídicas;
- emendas parlamentares de deputados estadual ou federal;
- rendimento financeiro de aplicações dos recursos disponíveis;
- dotações orçamentárias destinada pelo orçamento municipal.
