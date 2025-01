Sheila Lemos toma posse como primeira prefeita eleita em Conquista

Sheila Lemos (União Brasil), começou mandado anterior como vice-prefeita - Foto: Divulgação

A primeira prefeita eleita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (União Brasil), tomou posse nesta quarta-feira, 1. Sheila vem de um mandato de quatro anos, o qual começou como vice e seguiu para a condição de gestora do terceiro maior município da Bahia

A cerimônia também deu posse ao vice-prefeito, Aloísio Alan, e aos 23 vereadores eleitos para compor a Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

A Mesa Diretora da Câmara, primeiro deu posse aos vereadores eleitos, e em seguida fez a eleição da presidência da Casa para o biênio 2025-2026, cujo presidente eleito foi o vereador Ivan Cordeiro (PL). Já empossado, o novo presidente, seguindo o protocolo regimental, deu posse ao vice-prefeito, Aloísio Alan, e à prefeita Sheila Lemos.

Sheila se emocionou, durante o discurso, ao falar do momento considerado por ela como glorioso, já que se trata do resultado de uma eleição que garantiu uma vitória expressiva, em primeiro turno, sendo que foi a primeira vez que um candidato conseguiu se eleger em primeiro turno no município, sobretudo se tratando de uma mulher.

A prefeita destacou ações e serviços realizados pela gestão nos últimos quatro anos, e destacou a Educação como pilar central para o desenvolvimento de qualquer município, o que envolve também o cuidado com a infância e a adolescência, que tem sido a principal marca do governo.

“Avançamos, aceleramos e agora decolaremos em direção aos 200 anos de emancipação política da nossa joia do sertão, e aqui lembramos de grandes pensadores e realizadores da nossa terra, como o ex-prefeito Pedral Sampaio, que completaria 100 anos em 2025. Somos gratos aos que vieram antes e projetaram a cidade para as futuras gerações. Tenham certeza disso, este é nosso compromisso. Conquista é um exemplo para Bahia e para o país. Vivemos em uma cidade grande e vamos torná-la ainda maior e melhor”, reiterou.

Depois da posse, a prefeita realizou o primeiro ato administrativo dando posse à equipe de secretários e anunciando a primeira agenda de compromisso em 2025:, que é a realização da primeira reunião com os secretários na manhã desta quinta-feira, 2.