Sílvio Costa Filho comemora anúncio de pacote de investimentos na Bahia

Ministro Sílvio Costa Filho - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

Presente para assinar a ordem de serviço para um conjunto de obras de infraestrutura portuária e aeroportuária na Bahia nesta segunda, 23, o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, falou da importância dos investimentos, que prevêem um aporte de mais de R$ 6 bilhões, para a Bahia.



Além da entrega da adequação da pavimentação na retroárea do Porto de Salvador, o ministro participou da assinatura de ordem de serviço para a dragagem de manutenção do Porto de Ilhéus, para a autorização para a licitação das obras de reforma e ampliação da pista de pouso e decolagem, do pátio de aeronaves e das pistas de taxiway do Aeroporto de Barreiras.

"Quando assumimos o ministério, o ministro Rui me pediu para conversar com o governador Jerônimo sobre a importância do aeroporto de Barreiras. Ele demandou que pudessemos acelerar o passo e viabilizar o projeto e hoje está sendo dada a ordem de serviço na ordem de R$ 50 milhões para a conclusão definitiva da construção do equipamento. Com isso, vamos fortalecer o turismo de negócios, o turismo de lazer e dar início ao plano de fortalecimento da viação do estado da Bahia", afirmou o ministro, que pontuou que as obras devem causar um impacto de 10% no crescimento do turismo no estado.

"A cada quatro turistas que chegam no Brasil, é um emprego gerado levando renda e oportunidade de trabalho para a nossa população".

Infraestrutura portuária

Também foram anunciadas as concessões de prioridade, para fins de empréstimos com recursos do Fundo da Marinha Mercante, para a construção do Terminal de Uso Privativo BAMIN, no Porto Sul, em Ilhéus, e para a expansão e modernização do TECON Salvador.

"Queremos assinar também esses convênios do fundo da Marinha Mercante, da Bamin e da TECON, com mais de R$ 6 bilhões de investimento que irão gerar mais de 7 mil empregos diretos, fora os indiretos que irao contribuir para o desenvolvimento da Bahia", explicou o ministro.

Costa Filho aproveitou ainda para fazer coro ao ministro da Casa Civil, o ex-governador da Bahia Rui Costa, nas críticas ao governo Bolsonaro por sua falta de investimento no estado durante seu tempo na Presidência da República.

"Não faço política falando mal de A ou de B, busco construir pontes, mas preciso fazer o registro de que o ex-presidente Bolsonaro abandonou o estado da Bahia e o ex-governador Rui Costa sabe o que enfrentou sem R$ 1 do governo federal para trazer as obras necessárias para o estado".