"Não fez nada em lugar nenhum", dispara Rui Costa sobre Bolsonaro

Rui Costa cumpriu agenda em Salvador, nesta segunda, 23 - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), criticou, nesta segunda-feira, 23, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a entrega de obras de infraestrutura portuária e aeroportuária.

Leia mais

>> "Bahia será líder no desenvolvimento econômico", garante secretário

>> Rui descarta Presidência em 2026: “Sou potencial candidato ao Senado”>> ”Vai embora sem deixar saudades”, diz Rui sobre ViaBahia

Sem citar Bolsonaro, afirmando preferir não falar o nome do ex-mandatário, Rui, disse que a Bahia não recebeu investimentos nos quatro anos do governo antecessor a Lula. O ministro petista ainda alegou ter descoberto que nem mesmo os estados em que o líder de direita venceu com larga vatangem em 2018 foram agraciados com obras e outras aplicações de recursos.

"No período anterior, que eu prefiro não falar o nome, não tinha investido nada na Bahia, mas como ministro da Casa Civil eu descobri que ele não investiu nada em lugar nenhum no Brasil. Mesmo em estados que votaram massivamente nele. Não fez nada em lugar nenhum", disparou o ministro baiano.

Rui também mandou um 'recado' para os economistas que fizeram previsões pessimistas com relação ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Se ano passado diziam que o Brasil não cresceria mais que o 1%, nós fechamos o ano com quase 13%. Este ano é a mesma coisa, os pessimistas tiveram que revisar todos os meses o crescimento do Brasil, e nós vamos fechar de novo no patamar de 10% de crescimento. Isso significa não só consumo interno, mas significa aumento das exportações e importações"de investimento marítimo", disparou.

Rui Costa foi governador nos quatro anos de mandato de Bolsonaro. No período, os dois políticos protagonizaram embates públicos.