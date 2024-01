STF dá prazo para AGU e PGR se manifestar sobre afastamento de Ednaldo | A TARDE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, deu um prazo de 24 horas para que o advogado-geral da União e o procurador-geral da República (PGR) sejam ouvidos quanto à ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que defende a volta de Ednaldo Rodrigues ao comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A intervenção na entidade máxima do futebol brasileiro pode resultar na não participação do país na modalidade nos Jogos Olimpíadas.

Na ação movida pelo PCdoB, afirma que, se for mantida a intervenção na CBF, comandada atualmente pelo interventor José Perdiz, a Seleção, atual bicampeã do futebol olímpico, pode ficar fora do torneio. A ação pedia urgência da Corte na análise da matéria.



No despacho assinado em 27 de dezembro, Gilmar Mendes solicitou informações à Presidência da República e às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, em um prazo de cinco dias. O ministro também determinou que a AGU e a PRG se manifestem em seguida.

As Olimpíadas neste ano ocorrem em Paris, na França. Ednaldo Rodrigues está afastado do comando da entidade desde 7 de dezembro, por decisão da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ).