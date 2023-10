STF envia à PGR pedido para apurar envio de Pix para Bolsonaro | A TARDE

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR), pedido de parlamentares para apurar possíveis práticas ilícitas praticadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro relacionados a envio de dinheiro por apoiadores através do Pix, no primeiro semestre de 2023.

O despacho consta do inquérito que investiga possíveis milícias digitais antidemocráticas, e abre prazo de 15 dias para manifestação da PGR. O encaminhamento é medida de praxe e faz parte do trâmite processual, uma vez que cabe à PGR requerer investigação nas hipóteses de competência criminal do STF.

No documento, os parlamentares solicitam que a petição seja incorporada ao inquérito e que Bolsonaro seja investigado pela prática de possível crime contra a economia popular ou de estelionato. Também requerem o bloqueio eletrônico dos valores recebidos pelo ex-presidente, que somam R$ 17 milhões, transferidos em 769 mil operações via Pix. O montante teria sido enviado para ajudar no pagamento de multas a que Bolsonaro foi condenado judicialmente.