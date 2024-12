STJ e TST aprovam pagamento de benefício a ministros

Sede do Superior Tribunal de Justiça - Foto: Rafael Luz/STJ

A reintegração da remuneração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conhecido como “quinquênio” foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou, na terça-feira, 26, conforme apuração da CNN.



O Tribunal Superior do Trabalho, na segunda, 25, também aprovou o pagamento do benefício, que cria um adicional de 5% do salário a cada cinco anos, como valorização por tempo de exercício.



O ATS é um benefício dado a agentes públicos de carreiras jurídicas, como juízes, procuradores e defensores públicos.

O “quinquênio” foi extinto em 2006 e os ministros receberão os valores que deixaram de ser pagos durante o ano.