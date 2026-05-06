HOME > POLÍTICA
JUSTIÇA

STJ rejeita denúncia do MPF contra Maurício Barbosa, ex-chefe da SSP

Decisão favorece a sua então chefe de gabinete, Gabriela Macedo

Redação
Maurício Barbosa ex-secretário da SSP. - Foto: Divulgação | SSP

Em decisão unânime, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pelo não recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-secretário da Segurança Pública da Bahia Maurício Barbosa e sua então chefe de gabinete, Gabriela Macedo, encerrando, de forma definitiva, uma investigação que se prolongava há mais de cinco anos.

A defesa de Maurício Barbosa foi conduzida pelos advogados criminalistas Professor Sérgio Habib e Thales Habib. Já a defesa de Gabriela Caldas Rosa foi conduzida pelos advogados Nabor Bulhões e Daniela Caldas Rosa.

Gabriela Macedo | Foto: Divulgação

A decisão unânime reconheceu a ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, afastando as imputações formuladas pelo Ministério Público em relação aos acusados.

Segundo os advogados de defesa, o julgamento reafirma a prevalência das garantias constitucionais, da presunção de inocência e da correta aplicação do Direito.

