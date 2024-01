Suposta filiação de Lula ao PL é alvo de inquérito na Polícia Federal | A TARDE

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está sendo investigado por filiação fraudulenta ao Partido Liberal (PL), sigla a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte.

O inquérito foi aberto nesta sexta-feira, 12, pela Polícia Federal (PF). A investigação em sigilo ficará a cargo da Diretoria de Crimes Cibernéticos da PF (DCiber), na sede da Polícia Federal, em Brasília.

A ideia da medida é apurar se houve realmente a fraude no sistema de filiação ou se alguém, por conta própria e com documentação falsa, realizou o registro fraudulento sem assinatura do presidente.

Pelo sistema da Corte, Lula está filiado ao PL desde 15 de julho de 2023. Na certidão com o histórico partidário, a filiação do presidente ao PT de São Bernardo do Campo, datada de 1981, aparece com a situação de “desfiliado”.

De acordo com nota do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), “há claros indícios de falsidade ideológica” e a mudança de partido foi anulada. A entidade também requisitou à PF a “instauração de inquérito policial”.

As medidas foram tomadas pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, na noite de quarta-feira, 10. O magistrado também cancelou o cadastro usado para fazer a inserção de Lula ao PL.

Ainda segundo o TSE, a senha usada para formalizar a filiação do presidente da República é de Daniela Leite Aguiar, advogada do PL.

Por fim, a Corte descarta ter havido ataque ao sistema ou falha em programação, e disse que o Filia funcionou normalmente. “O que ocorreu foi o uso de credenciais válidas para o registro de uma nova filiação falsa”, disse o TSE.