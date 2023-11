Tebet nega ter sido sondada para assumir Ministério da Justiça | A TARDE

Com a indicação de Flávio Dino por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o nome da ministra de Planejamento e Orçamento Simone Tebet está sendo especulado para ocupar o lugar do ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Apesar de defender a divisão da pasta em duas áreas, Tebet, entretanto, negou que tenha sido sondada e nem convidada para assumir a pasta com a ausência de Dino.

“Não vamos esquecer que o Ministério da Justiça ainda tem titular. Neste momento não é hora de falar de ocupação de novos cargos, nem de nomeação, porque não há vacância. Não fui sondada, não fui convidada, estou no Ministério do Planejamento e Orçamento à convite do presidente Lula, como ele disse, da cota pessoal dele”, disse a ministra.

Antes de assumir uma vaga no STF, Dino ainda precisará ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ter o nome aprovado pelo plenário principal da Casa. São necessários, pelo menos, 41 votos para a aprovação.

A ministra do Planejamento reafirmou a sua aprovação quanto à divisão do MJSP, que defende desde a corrida eleitoral, e disse que a decisão de Lula é quem vai garantir a cisão.

"Eu não vou contrariar aquilo que sempre pensei. É uma decisão particular, um ato personalíssimo do presidente Lula. Ele é que tem, em uma decisão política, que decidir se tem ou não de manter o Ministério da Justiça e da Segurança Pública juntos, ou dividir. Mas eu sempre defendi a tese [da separação], como candidata à presidente da República, e não vou fazer diferente", declarou.